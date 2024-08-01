ФСБ опубликовала третье видео обмена заключенными в аэропорту Анкары

ФСБ опубликовала кадры, на которых российские граждане после обмена садятся в самолет в столице Турции для вылета в Москву. На видео слышен шум двигателей лайнеров.

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На 45-секундном ролике сначала к трапу самолета подъезжает автобус, затем в салон поднимаются более десяти человек.

До этого появилось видео посадки в самолет обменянных из России граждан. ФСБ также показала другой фрагмент операции по обмену заключенных.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.