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Катер с пьяным капитаном и туристами перекрыл Неву для прохода судов

В Петербурге пьяный капитан катера перекрыл Неву для прохода судов

В Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали пьяного капитана прогулочного катера, который катал по Неве туристов и перекрыл акваторию реки для каравана судов. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля, сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте в ходе патрулирования акватории Большой Невы возле Дворцовой набережной заметили катер, который нарушил установленные правила плавания.

Плавсредство перевозило туристов и мешало проходу каравана судов, на требования инспекторов освободить акваторию Невы капитан не реагировал. Судно пришлось остановить, во время проверки документов капитан вел себя неадекватно, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, материалы передадут следствию для принятия процессуального решения.

Ранее мужчина получил травмы после столкновения гидроцикла с катером на Неве в Ленобласти.

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