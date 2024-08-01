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Петербуржец выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос

В Петербурге арестовали мужчину за выстрел из рогатки в девушку из окна квартиры

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге мужчина изготовил рогатку и проверил ее на девушке, в которую выстрелил из окна своей квартиры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

30 июля житель Красносельского района Петр Шабанов зарядил самодельную рогатку и сделал из нее не менее двух выстрелов в девушку, которая находилась во дворе дома на Ленинском проспекте.

В результате пострадавшая получила закрытый перелом костей носа со смещением, а Шабанов был задержан в тот же день. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По версии следствия, мужчина воспользовался рогаткой умышленно, чтобы продемонстрировать «пренебрежительное отношение к окружающим». Обвиняемый свою вину признал.

Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом мужчина будет находиться до 29 сентября.

Ранее пенсионера из США арестовали за то, что он много лет обстреливал соседей из рогатки.

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