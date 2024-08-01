В Германии разочаровались из-за обмена Вадима Красикова

Генпрокуратура ФРГ была разочарована решением обменять Вадима Красикова. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. (FAZ).

«В Федеральной генеральной прокуратуре Германии царит разочарование по поводу результата [обмена заключенными]», — отмечается в материале.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

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Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией.