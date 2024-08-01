В Подмосковье пройдет кубок Игоря Акинфеева

С 18 по 21 августа в Химках пройдет VI Кубок Игоря Акинфеева, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Как отметил сам Игорь Акинфеев, этот турнир пройдет в шестой раз.

«Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева и всех партнеров, включая информационных», — сказал он.

Акинфеев отметил, что главная цель турнира — развивать детско-юношеский футбол и продвигать уникальные форматы.

«На кубке будет увлекательное соревнование кипербола и кипербатла. Мы видим в них перспективу и возможность завлечь в футбол еще больше ребят», — сказал футболист.

В рамках турнира пройдет кипербол, разработанный Игорем Акинфеевым, а также кипербатл (серия пенальти между вратарями).

Первый Кубок проводился в 2018 году среди детских футбольных клубов Московской области, а в этом году к соревнованиям присоединятся команды из стран СНГ и новых регионов России, включая «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтер» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория). В борьбе за главный трофей примут участие ведущие академии страны: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие.