Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пройдет кубок Игоря Акинфеева

В августе в Химках пройдет VI Кубок Игоря Акинфеева

close
100%
Правительство Московской области

С 18 по 21 августа в Химках пройдет VI Кубок Игоря Акинфеева, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Как отметил сам Игорь Акинфеев, этот турнир пройдет в шестой раз.

«Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева и всех партнеров, включая информационных», — сказал он.

Акинфеев отметил, что главная цель турнира — развивать детско-юношеский футбол и продвигать уникальные форматы.

«На кубке будет увлекательное соревнование кипербола и кипербатла. Мы видим в них перспективу и возможность завлечь в футбол еще больше ребят», — сказал футболист.

В рамках турнира пройдет кипербол, разработанный Игорем Акинфеевым, а также кипербатл (серия пенальти между вратарями).

Первый Кубок проводился в 2018 году среди детских футбольных клубов Московской области, а в этом году к соревнованиям присоединятся команды из стран СНГ и новых регионов России, включая «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтер» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория). В борьбе за главный трофей примут участие ведущие академии страны: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами