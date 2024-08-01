Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области при атаке дрона пострадала женщина

В Судже женщина в магазине получила ранение при атаке дрона-камикадзе

close
100%
РИА Новости

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что жительница Суджи, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе.

По его информации, 1 августа украинский беспилотник атаковал магазин, помещение было повреждено в результате взрыва.

«Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу», — написал Смирнов.

Кроме этого, в результате атаки были выбиты окна в одной из квартир расположенного неподалеку дома, а также поврежден автомобиль.

Суджанский район является одним из шести приграничных районов Курской области.

До этого Смирнов сообщил, что недалеко от станции Глушково Глушковского района Курской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус. В результате пострадали водитель и одна из пассажирок, их доставили в Глушковскую районную больницу.

Ранее в Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ было нарушено энергоснабжение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами