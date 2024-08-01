В Курской области при атаке дрона пострадала женщина

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что жительница Суджи, находясь в магазине, получила ранение при атаке украинского дрона-камикадзе.

По его информации, 1 августа украинский беспилотник атаковал магазин, помещение было повреждено в результате взрыва.

«Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу», — написал Смирнов.

Кроме этого, в результате атаки были выбиты окна в одной из квартир расположенного неподалеку дома, а также поврежден автомобиль.

Суджанский район является одним из шести приграничных районов Курской области.

До этого Смирнов сообщил, что недалеко от станции Глушково Глушковского района Курской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус. В результате пострадали водитель и одна из пассажирок, их доставили в Глушковскую районную больницу.

Ранее в Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ было нарушено энергоснабжение.