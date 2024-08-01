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Политолог обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом

Политолог Марков заявил о неравномерности обмена заключенными России и Запада

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Обмен заключенными между Россией и западными странами прошел «неравномерно». На это указал в своем Telegram-канале «Логика Маркова» политолог Сергей Марков.

Он отметил, что РФ отдала 16 и только 10 получила своих. При этом, как отметил политический аналитик, в списке освобожденных с российской стороны — «очень известные агенты».

«Почему обмен происходит в такое время, когда это очень выгодно Камале Харрис на выборах?» — задал вопрос эксперт.

Марков признался, что «рад всяким обменам», так как люди получают свободу. Он выразил уверенность, что освобожденные российские офицеры — настоящие герои.

Кроме того, политолог не оставил без внимания освобождение журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего столичного муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, они вели себя в очень трудных обстоятельствах достойно.

«Хотя боюсь, будем мы с ними по разным сторонам баррикады», — заключил он.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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