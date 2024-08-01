Опубликовано первое фото Гершковича, Курмашевой и Уилана на свободе

В сети опубликовано первое фото журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, бывшего морпеха Пола Уилана и журналистки Алсу Курмашевой. Снимок на своей странице в соцсети разместил журналист Петр Сауэр.

Всего американские власти в рамках обмена заключенными с Россией вернули трех своих граждан и одного обладателя грин-карты. Об этом рассказал президент США Джо Байден, заявление которого опубликовал Белый дом. В документе сказано, что всего обменяли 16 человек, которые в России находились в заключении, в том числе пять граждан Германии и семь заключенных с российским гражданством.

Россия и США провели обмен заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ.

В четверг, 1 августа, произошел большой обмен заключенными между РФ и Западом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.