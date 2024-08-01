ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян в ходе обмена заключенными

В результате прошедшего 1 августа обмена заключенными в аэропорту Анкары на родину вернулись восемь граждан России. Об этом заявили в ФСБ РФ, пишет ТАСС.

Сообщается, что вместе с возвращенными россиянами в страну также привезли несовершеннолетних детей.

Россияне были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ, отметили в ведомстве.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии прокомментировали обмен заключенными с Россией.