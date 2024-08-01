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Ксению Фадееву освободили в рамках обмена заключенными

Группа поддержки Ксении Фадеевой сообщила о ее освобождении

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Дума города Томска

Экс-депутат гордумы Томска и бывший координатор штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в РФ) Ксения Фадеева освобождена в рамках обмена заключенными. Об этом сообщил Telegram-канал «Привет. Мы за Фадееву».

«Ксения на свободе», — уточнили в сообщении.

В начале июня гордума Томска отозвала мандат у депутата Ксении Фадеевой, у которой вступил в силу приговор по делу об экстремизме.

Правоохранители задержали Фадееву в конце 2021 года. Ее предъявили обвинение в организации экстремистского сообщества и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Согласно версии следствия, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального.

29 декабря 2023 года Фадееву приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Ранее военкор назвал россиян, которые вернутся на родину в рамках обмена заключенными с Западом.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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