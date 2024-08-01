В ЭИСИ назвали важной информационную безопасность в интернете

Новые правила работы в мессенджерах и соцсетях позволят сделать информационную сферу более безопасной, понятной и открытой. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Ответственность за информацию: зачем регулировать работу каналов в мессенджерах» заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его мнению, необходимо, чтобы цифровая среда в целом была максимально безопасной.

«Это должно касаться всех ее сегментов, начиная от работы операторов и заканчивая интернетом. Для этого необходимо, чтобы все участники процесса были понятны и открыты. Нормы о добровольной регистрации владельцев каналов направлены на деанонимизацию в интернете. Это одна из ключевых проблем не только в России, но и во всем мире», - сказал он.

Депутат считает, что благодаря законопроекту, одним из ключевых понятий в сети станет «репутация».

В свою очередь, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что законопроект ограничит возможности провокаций от анонимных каналов.

«Задача законодателей не в том, чтобы все зарегулировать или запретить, как некоторые считают. Наша цель — борьба с негативными явлениями, которые угрожают жизни и безопасности граждан», — заявил он.

Член Совета при президенте по правам человека, глава «Белого интернета» Элина Сидоренко считает, что системный подход к выявлению деструктивного контента в интернете позволяет создать безопасное онлайн-пространство для детей и подростков.

«Данную инициативу можно только приветствовать. Она фактически говорит нам о том, что наблюдается определенная системность подхода к предупреждению различного деструктива и правонарушений в интернете», - сказала она.

По мнению сооснователя Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максима Перлина, честным лидерам мнений и владельцам Telegram-каналов скрывать нечего.

«Наша ассоциация приветствует закон. Мы в подобном законе особых рисков не видим», - сообщил он.