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Огромного червя достали из печени молодого мужчины в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде хирурги спасли пациента с огромным червем в печени

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Depositphotos

В Нижегородской области хирурги извлекли червя из печени пациента, гельминт успел прорасти в диафрагму и легкое. Об этом в Telegram-канале «Бокал прессека» сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.

Во время процедуры УЗИ у пациента было выявлено объемное новообразование в области печени. Внутри оказался гельминт альвеококк, который успел прорасти через магистральные сосуды печени в нижнюю полую вену, диафрагму и правое легкое.

Молодой человек обращался к врачам из Турции и Индии, но там ему предложили только полную пересадку органа. Нижегородские медики извлекли печень из организма, промыли специальным раствором, удалив сегмент с червем и восстановив сосуды.

После операции мужчина еще некоторое время находился под наблюдением врачей и был выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что жителю Саратова удалили червя из лобной области. Паразит мог попасть в организм россиянина из-за укуса комара, из-под кожи лба мужчины извлекли живого гельминта рода дирофелярии длиной 12 сантиметров.

Ранее врачи вытащили живого червя из глаза женщины.

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