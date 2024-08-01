В Лужниках проведут финал национального турнира по баскетболу 3х3 на колясках

В Лужниках на пикнике «Афиши» с 3 по 4 августа пройдет финал первого в России и мире национального турнира по баскетболу 3х3 на колясках. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что финал Лиги сильных людей пройдет на площадке «Стритбола», организованной Департаментом спорта города Москвы и Российской федерацией баскетбола. В мероприятии примут участие: «БасКИ-Академия им. В. П. Кондрашина» (Санкт-Петербург), «Фалькон-МБА» (Москва), «Крылья Барса» (Казань) и «Шанс» (Тюмень).

Как подчеркнул президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, инклюзивный баскетбол впервые масштабно интегрируется в одно из самых известных музыкальных событий.

«За два дня пройдет 20 игр. Это важный шаг для адаптивного направления и возможность показать красоту захватывающих состязаний», — рассказал он.

Как уточнили организаторы мероприятия, в гостями финала Лиги сильных людей станут именитые российские спортсмены, например, Андрей Кириленко, Федор Лихолитов, Владимир Дячок и Мирослав Елецкий. Также на мероприятии будет присутствовать самая масштабная медийная баскетбольная команда Hoops.

Напомним, фестиваль актуальной музыки и современной культуры пройдет в «Лужниках» 3 и 4 августа. Стратегическим партнером фестиваля стал медиахолдинг Rambler&Co.