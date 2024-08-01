В аэропорту Домодедово задержали мужчину, разыскиваемого через Интерпол

Россиянина Александра Кравченко задержали в аэропорту Домодедово, мужчину разыскивал Интерпол. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«С февраля 2024 года фигурант находился в международном розыске по инициативе МВД по Республике Татарстан по обвинению в мошенничестве», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году мужчина незаконно присвоил себе более трех миллионов рублей. Сделал он это под предлогом вложения средств в бизнес.

Подозреваемого доставили в дежурную часть МВД для дальнейшего разбирательства.

В этот же день суд арестовал экс-начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова по делу о мошенничестве.

До этого Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую сотрудницу межрайонной инспекции ФНС №21 Викторию Зайцеву к трем годам колонии за мошенничество.

Ранее депутат из Брянской области стал фигурантом дела о мошенничестве.