В Омске на нефтезаводе начался крупный пожар

На территории нефтезавода в Омске произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По нашим данным горит установка АВТ-10», — говорится в публикации.

Установка предназначена для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.

По данным журналистов, на данный момент площадь пожара составляет 300 кв.м.

22 июля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар. До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На месте работали 31 единица техники и 91 человек.

27 июля в городе Тольятти Самарской области загорелось здание, в котором находится предприятие «Куйбышевазот». По данным МЧС, горели кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Пожар был ликвидирован силами 59 человек и 21 единицу техники.

Ранее стало известно, насколько подорожал бензин с начала года.