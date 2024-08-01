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Шольц лично встретит освобожденных после обмена с Россией заключенных

FAZ: Шольц лично примет обмененных с РФ заключенных и выступит с обращением

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер Германии намерен лично встретить освобожденных в рамках обмена с Россией заключенных, после чего выступит с обращением. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (ZAL).

Авторы материала считают, что одну из решающих ролей сыграли именно Шольц и правительство ФРГ. По их словам, об этом свидетельствует решение передать России Вадима Красикова, которого осудили в Германии на пожизненное заключение.

Также журналисты отметили, что подобное решение в немецком правительстве приняли неоднозначно. По их данным, освобождением россиянина была недовольна Федеральная генеральная прокуратура Германии. В ведомстве назвали такое решение ошибочным.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и Западом в Анкаре. По данным телеканала NTV, были обменяны 26 человек. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков.

Телеканал TRT Haber сообщил, что в рамках проведенного в Турции обмена заключенными 10 человек отправятся в Россию, 13 — в Германию, еще трое в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль прокомментирует обмен в свое время, возможно сегодня.

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира».

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Обмен заключенными РФ и Запада
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