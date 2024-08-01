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Газета Wall Street Journal сообщила об освобождении своего журналиста в Анкаре

Wall Street Journal: журналист Эван Гершкович освобожден

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Dmitry Chasovitin/Reuters

Американская газета Wall Street Journal сообщила об освобождении своего журналиста Эвана Гершковича в рамках обмена заключенными между РФ и странами Запада в аэропорту Анкары.

По данным издания, Гершкович вышел из российского самолета несколько минут назад.

1 августа Управление национальной разведки Турции подтвердило, что Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан присутствуют среди освобожденных заключенных. Разведка назвала мероприятие в Анкаре «крупнейшей за последние годы операцией по обмену 26 заключенных». По данным ведомства, 10 обменянных, среди которых двое детей, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

19 июля суд в России приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по уголовному делу о шпионаже. Сторона обвинения требовала 18 лет колонии для американца. Сам же Гершкович свою вину не признал.

На приговор отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича.

Журналист был задержан в 2023 году в Екатеринбурге. По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.

Ранее в Госдуме заявили, что обмен заключенными может «открыть новую страницу для всего мира».

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