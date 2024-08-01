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В Краснодарском крае задержали замначальника ГУ МЧС

РИА: замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко был задержан

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МЧС России

Заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко задержали следователи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Это правда», — ответил он на вопрос о задержании чиновника.

Причины задержания не называются.

Симоненко занимал пост замначальника ГУ МЧС по региону с октября 2023 года. Получил медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

19 июля министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что помощника главы МЧС республики Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего. По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их экс-помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

Ранее сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе.

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