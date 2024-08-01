Песков рассказал об уникальных свойствах мозга Путина

Президент России Владимир Путин находится в прекрасной физической форме, а его уникальный мозг не теряет производительность в любое время суток. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Он (мозг. — «Газета.Ru») оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что глава государства ведет «абсолютно здоровый» образ жизни.

В январе Владимиру Путину во время встречи с жителями города Анадырь задали вопрос о том, как у него получается расслабляться. Он ответил шуткой «Я не напрягаюсь», что вызвало смех у присутствующих.

При этом он обратил внимание, что «жизнь заставляет напрягаться». Тем не менее, чтобы сохранить молодость и энергию, он ежедневно тратит почти по два часа на тренировки в спортзале и бассейне.

Ранее в России заявили, что Путин стал «главной фобией» Байдена.