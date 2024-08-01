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В Сибири рабочему оторвало руку комбайном

В Тюменской области мужчине оторвало руку во время работы на комбайне

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Тюменской области местный житель получил серьезную травму во время работы на комбайне. Об этом сообщает издание «72.ru».

Инцидент произошел в Упоровском районе 31 июля. По информации СМИ, свидетелем случившего стал другой рабочий, который первым пришел на помощь пострадавшему — наложил жгут и вызвал скорую.

«Бригада прибыла на место в 17:56. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную больницу №12 города Заводоуковска», — прокомментировали ЧП в пресс-службе регионального депздрава.

Там добавили, что медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

До этого жительница Владимира через суд взыскала 700 тысяч рублей с хлебокомбината за полученную на работе травму. Ее правая рука попала в тестоделительную машину, из-за чего произошла механическая ампутация кисти. Истец утверждала, что инцидент произошел из-за неисправности аппарата. Женщина пыталась получить с работодателя 1 млн рублей, но суд удовлетворил требования заявительницы частично.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.

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