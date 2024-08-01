В Подмосковной Истре пройдет гастрономический сырный фестиваль

В деревне Дубровское городского округа Истра 2 августа откроется большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В событии примут участие около 300 фермеров из более чем 50 регионов России — Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской областей и других субъектов, а также из Белоруссии.

Кроме того, свою продукцию представят около 20 виноделен и предприятия народных художественных промыслов.

На фестивале можно будет купить сыры и молочную продукцию из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы, ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое.

4 августа состоится «Сырный чемпионат России-2024», где выберут «сырного чемпиона».

Для маленьких посетителей будет работать батутный городок, организуют активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек.

На мини-ферме дети и родители смогут познакомиться с животными сыроварни.

Фестиваль продлится до 4 августа.