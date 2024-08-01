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70-летний мужчина выжил после того, как скитался по дикой местности 5 дней без еды и воды

Unilad: пенсионер из США выжил, проведя в дикой природе 5 дней без еды и воды

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Placer County Sheriff's Office

В США 70-летний мужчина выжил после того, как скитался по дикой местности пять дней без еды и воды, пишет Unilad.

Как пишут СМИ, Уоррен Эллиот отправился в поход, а когда не вернулся к назначенному времени, его семья забила тревогу. После этого родные американца обратились в полицию, и офицеры начали поиски. Пропавший нашелся через пять дней — местные власти получили сообщение от другого туриста, сообщившего, что он с Эллиотом.

«Вертолет подобрал Уоррена и доставил на командный пункт спасателей. Мистера Эллиотта встретили криками и аплодисментами, а затем он воссоединился со своей семьей, что стало трогательным моментом для всех», — говорится в заявлении.

Мужчина рассказал, что гулял по знакомой ему местности, но когда попытался вернуться к месту своего лагеря, пошел не в том направлении и заблудился без еды и воды. Уоррен добавил, что ему повезло найти реку, из которой пил, а питался он лесными ягодами.

Ранее в Индии нашли прикованную к дереву американку, которая 40 дней жила без еды и воды.

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