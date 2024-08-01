Зоозащитник пережил остановку сердца и впал в кому после укуса королевской кобры

В Таиланде мужчина пережил остановку сердца и впал в кому после укуса змеи, пишет The Thaiger.

В конце февраля Джакрин Нилкамхенг, участник организации, занимающейся спасением диких животных, был атакован королевской коброй. Она укусила его прямо в вену, что привело к остановке сердца, которая длилась более 30 минут. Из-за этого мозг мужчины получил серьезные повреждения, а он сам погрузился в вегетативное состояние.

Сейчас за Джакрином, который не реагирует на окружающую обстановку и может лишь открывать глаза, ухаживает его мать. Женщина была вынуждена уйти с работы, чтобы обеспечить сыну постоянный уход.

«Его состояние практически не улучшается. Длительный период без сердцебиения сильно повлиял на его мозг», — говорится на странице Nick Wildlife в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященной новостям о диких животных.

Ситуация, по словам близких мужчины, остается критической, тем не менее он продолжает свой путь к выздоровлению.

Ранее россиянка попыталась спасти гадюку и попала в реанимацию.