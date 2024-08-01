Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серийный нудист украл сумку у спящего мужчины и посетил магазин в Томске

В Томске нудист обокрал спящего мужчину и посетил магазин

В Томске мужчина без одежды разгуливал по улице и обокрал спящего на лавочке мужчину. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, мужчина присел на лавочку на улице Льва Толстого и уснул. После пробуждения он обнаружил пропажу своей сумки, в которой были документы и более трех тысяч рублей наличными. В деле начала разбираться полиция.

Сотрудники правоохранительных органов во время проверки записей камер видеонаблюдения заметили, как человек полностью без одежды зашел в магазин, где купил продукты и алкоголь, всего через несколько минут после кражи сумки у потерпевшего. Полицейские установили подозреваемого и пришли к нему домой, где обнаружили похищенную у мужчины сумку, в которой остались только документы.

В отношении подозреваемого составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбудили уголовное дело по статье о краже. Отмечается, что фигурант ранее уже появлялся в общественных местах пьяным и без одежды. Тогда серийного нудиста поместили под арест на несколько суток.

Ранее на Алтае местные жители возмутились из-за нудистской фотосессии девушек на пляже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами