Серийный нудист украл сумку у спящего мужчины и посетил магазин в Томске

В Томске мужчина без одежды разгуливал по улице и обокрал спящего на лавочке мужчину. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, мужчина присел на лавочку на улице Льва Толстого и уснул. После пробуждения он обнаружил пропажу своей сумки, в которой были документы и более трех тысяч рублей наличными. В деле начала разбираться полиция.

Сотрудники правоохранительных органов во время проверки записей камер видеонаблюдения заметили, как человек полностью без одежды зашел в магазин, где купил продукты и алкоголь, всего через несколько минут после кражи сумки у потерпевшего. Полицейские установили подозреваемого и пришли к нему домой, где обнаружили похищенную у мужчины сумку, в которой остались только документы.

В отношении подозреваемого составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также возбудили уголовное дело по статье о краже. Отмечается, что фигурант ранее уже появлялся в общественных местах пьяным и без одежды. Тогда серийного нудиста поместили под арест на несколько суток.

Ранее на Алтае местные жители возмутились из-за нудистской фотосессии девушек на пляже.