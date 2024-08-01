Трое пострадавших при обрушении в бане во Владивостоке в тяжелом состоянии

Трое пострадавших после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — рассказал источник.

1 августа в водном комплексе «Акватория» обрушился потолок, в результате чего пострадали восемь посетителей заведения с баней и бассейнами, пять из них были госпитализированы. Инцидент произошел на -2-м этаже здания. Площадь обрушения составила 100 кв. метров.

По факту обрушения СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства.

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