Политолог заявила об использовании Западом схожих средств пропаганды в прошлом веке и этом

События Первой мировой войны и подвиг русских воинов, их готовность помочь нуждающимся заложили основу современной российской идентичности, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Политолог напомнила о том, что 110 лет назад Германия объявила войну Российской империи, и наша страна на 4 года погрязла в одном из самых масштабных и кровопролитных конфликтов в истории человечества.

«В нашей истории большое внимание уделяется Великой Отечественной войне, в связи с чем память о Первой мировой войне отходит на второй план», — констатировала Дарья Грибова.

Она подчеркнула, что начало Первой мировой войны стало следствием столкновения интересов и сфер влияния мировых держав.

«Некоторые аналогии можно было заметить в 2021 году, когда западными странами активно стала продвигаться тема российско-украинского конфликта», — считает эксперт.

Еще одной параллелью она назвала использование схожих средств пропаганды.

По ее мнению, психология толпы в начале 20-го века и сейчас мало чем отличается, поэтому принципы военной пропаганды остались теми же: инструмент демонизации врага и возвеличивания союзников.

«В 20-м веке основными средствами пропаганды были газеты, лозунги и плакаты, сейчас же к ним добавились интернет-СМИ и новые медиа», — добавила она.

Все это, отметила политолог, способствовало увеличению международной напряженности и, как следствие, началу военных действий.

«В 1914 году Россия вступила в войну, встав на защиту сербских славян, в 2021 году она заступилась за славян Новороссии», — сказала Грибова.

При этом она указала на то, что в период Первой мировой войны народ не был сплочен, что стало одной из причин распада Российской империи.

«Однако сейчас россияне консолидированы, поэтому подобное с нашим государством не повторить», — убеждена политолог.

1 августа ежегодно отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.