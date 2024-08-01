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В Кремле высказались по теме обмена заключенными между РФ и Западом

Песков: Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции

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Maxim Shemetov/Reuters

Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы пока на эту тему ничего не говорим», — сказал официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

До этого Песков также отказался комментировать эту тему.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Сообщалось, что операцию проводили при содействии Управления национальной разведки Турции.

В четверг начался обмен заключенными между РФ и Западом. В нем участвуют 24 человека. Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Россия освободит Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) в рамках обмена с США.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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