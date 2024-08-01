Порядка 50 лесных пожаров потушили в Московской области в 2024 году

С начала пожароопасного сезона в апреле в селах Московской области ликвидировали 49 пожаров, рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, общая площадь пожаров составила 36,77 га.

«По сравнению с предыдущим годом отмечаем уменьшение количества пожаров более чем в 2,5 раза. На сегодняшний день количество и общая площадь ликвидированных возгораний меньше на 82 пожара, чем в прошлом году», — сказал он.

Агулов добавил, что в регионе оперативно обнаруживают и ликвидируют лесные пожары.

Он отметил, что всего с апреля к тушению лесных пожаров в регионе было привлечено 634 человека и 309 единиц техники.

«Пик горимости пришелся на май. Только за этот месяц на землях лесного фонда было ликвидировано 31 возгорание на площади 25,83 га», — сказал Агулов.

Большая часть возгораний была обнаружена с помощью системы видеомониторинга и по сообщениям местных жителей.