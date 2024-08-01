В аэропорту Анкары провели обмен 26 заключенными между РФ и США

Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Событие транслировал телеканал NTV.

В сообщении уточнили, что для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ.

По данным телеканала, в списке оказались двое детей.

До этого сообщалось, что операцию проводили при содействии Управления национальной разведки Турции.

В четверг, 1 августа, начался обмен заключенными между РФ и Западом. В нем участвуют 24 человека. Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. По данным IHA, Гершковича обменяли сразу на нескольких россиян. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.