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Полицейские открыли огонь, чтобы задержать мужчину, который гулял по Анапе с тесаком

В Анапе задержали вооруженного тесаком и ножом мужчину после стрельбы

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Телеграм-канал «‎Kub Mash»‎

Мужчину, который гулял по улицам с тесаком, задержали в Анапе, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Местные жители обратились в полицию, когда заметили на улице вооруженного мужчину. Чтобы остановить его, полицейским пришлось следовать за подозреваемым несколько кварталов и применить табельное оружие.

Во время задержания на улице Крылова злоумышленник вел себя неадекватно и до последнего отказывался сдаваться. По словам очевидцев, он был ранен в ногу. Судя по видео с места происшествия, пострадавшего удалось обезвредить с помощью доски.

В полиции инцидент со стрельбой пока не комментировали. Мотивы задержанного остаются неизвестными.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией.

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