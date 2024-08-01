Защита объяснила высокие цены на закупки «Военторга»

Адвокат предпринимателя Тимура Исакова Наталья Митусава заявила в Мещанском суде Москвы, что защита не считает искусственно завышенными цены, по которым «Военторг» закупал армейские несессеры. Ее слова передает РИА Новости.

По данным следствия, армейские несессеры закупались через цепочку поставщиков по завышенным ценам. Митусава отметила, что при этом в ведомстве не поясняют, почему цены были завышены.

«Закупка напрямую у поставщиков была невозможна из-за длительного цикла производства и сжатых сроков. Издержки отразились на стоимости», — заявила она.

Адвокат призвала отпустить своего подзащитного под домашний арест, «пока следствие разбирается с ценообразованием».

1 августа был задержан руководитель АО «Военторг» по обвинению в хищении средств Минобороны. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских несессеров. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 млн руб. Кроме того, «Военторг» упоминается в деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова.

По версии следствия, товары, а именно армейские несессеры, в период с 2019 по 2022 год были приобретены «Военторгом» для Минобороны у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Бенефициаром этих организаций был Исаков.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.