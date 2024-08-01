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Девушку на BMW задержали в Сочи после конфликта с прохожими

Девушка на BMW перегородила проход к пляжу в Сочи и распылила газовый баллончик

В Сочи девушка перегородила дорогу своим BMW и распылила газовый баллончик в людей. Как рассказали в полиции города, она была задержана и провела ночь в камере в ожидании суда.

Автомобилистку задержали 30 июля после того, как она перекрыла дорогу к пляжу, остановившись посреди проезжей части на улице Крымской. Прохожие возмутились и потребовали, чтобы девушка убрала машину с прохода, в ответ она достала аэрозольный баллончик и распылила его содержимое в толпу.

Очевидцы сообщили об инциденте в полицию, и правоохранители вскоре задержали 21-летнюю приезжую, временно проживающую в Сочи. На допросе задержанная заявила, что «остановилась, чтобы купить кукурузу», и отказалась признать вину в произошедшем.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности, составив на нее протокол за мелкое хулиганство. До суда она оставалась в одной из камер пункта полиции микрорайоне Мамайка.

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