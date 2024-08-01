Женщина похитила кошелек у пенсионерки возле метро в Петербурге и попалась полиции

В Петербурге 50-летнюю женщину заподозрили в ограблении пенсионерки возле метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 8 июля возле станции метро «Старая деревня». У 84-летней петербурженки кто-то похитил из сумки кошелек, в котором было 4,9 тысячи рублей наличными. Пожилая женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемую в совершении преступления и задержали ее в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти. Ею оказалась безработная местная жительница. Прочие детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее пермяк избил пенсионера в подъезде ради кражи бутылки лимонада и нарезки.