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Турпоток между РФ и Китаем по групповому безвизу составил более полумиллиона

Турпоток между РФ и КНР по групповому безвизу составил 580 тыс. человек за год

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Shutterstock

Турпоток между Россией и Китаем по групповому безвизу составил 580 тысяч человек за год. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день наблюдаем динамику роста количества туристов, заинтересованных в безвизовых туристических поездках. С 1 августа 2023 года почти 580 тыс. человек воспользовались безвизовыми турами», — сказал Вахруков.

При этом многие россияне в 2024 году предпочли отдыхать в пределах страны. С начала года рост внутреннего туризма составил 13%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян до этого говорил, что среди российских туристов набирают популярность пешие прогулки в рамках горного туризма на Кавказе, туристический маршрут «Кавказская тропа» будет способствовать росту интереса к этому направлению.

Ранее в Мьянме попросили авиакомпании России запустить прямые рейсы между странами.

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