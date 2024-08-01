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Архитектор Чирилло получил должность старшего вице-президента Сбербанка

Архитектор Ланфранко Чирилло назначен старшим вице-президентом Сбербанка

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Wikimedia Commons

Архитектор Ланфранко Чирилло получил назначение на должность старшего вице-президента Сбербанка. Об этом сообщается на сайте банка.

«Блок «Строительство» возглавит Ланфранко Чирилло — всемирно известный архитектор», — говорится в сообщении.

Блок «Строительство» был создан, чтобы консолидировано управлять строительными проектами Сбера. Пресс-служба банка отметила, что у Ланфранко «огромный опыт строительства, отличное чувство стиля».

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что приход Чирилло в Сбер усилит строительное направление и позволит возвести множество качественных и современных объектов.

Ланфранко Чирилло является выпускником венецианского университета Ка-Фоскари. У него большой опыт проектирования и строительства разнообразных архитектурных объектов как в России, где он работает более 30 лет, так и в других странах, указывается в пресс-релизе.

В начале июля сообщалось, что Сбер предоставит девелоперской компании Sminex 50 миллиардов рублей на строительство элитного квартала «Тишинский бульвар». Там возведут 14 корпусов с офисами класса «А». Кроме того, в корпусах обустроят квартиры, а в самом квартале появится большой двор-парк.

Ранее в Сбере подвели итоги работы по программе «Господдержка».

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