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В Новосибирске трое неизвестных избили мужчину, заступившегося за сына

kp.ru: в Новосибирске мужчина заступился за сына и был избит неизвестными

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Shutterstock

В Новосибирске правоохранительные органы устанавливают обстоятельства конфликта между мужчиной и тремя неизвестными во дворе жилого дома. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Забалуева, семилетний мальчик вышел на улицу с самокатом, транспортное средство у него силой пытались отобрать сверстники. Дети били мальчика ногами по голове, ребенка спас отец.

«Мой муж подошел к этому мальчику, а тот демонстративно упал. И стал кричать, что якобы мой муж его ударил. Но он его пальцем не тронул, пошел домой. А сына предупредил, чтобы сразу звал его, если на площадку придут родители нападавших детей», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Вскоре на детской площадке появилась мать одного из хулиганов, вместе с ней пришли трое мужчин, которые набросились на отца мальчика. Мужчина зафиксировал побои, травмы оказались легкими. Семилетнему сыну новосибирца повезло меньше — он госпитализирован с сотрясением мозга. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Новосибирской области мужчина избил мальчика из-за царапины на его автомобиле.

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