Врач предупредила об опасности привычки грызть ручку или карандаш

Привычка грызть ручку или карандаш может спровоцировать появление хронических травм, которые вызывают онкологические заболевания. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-стоматолог Олеся Коганова.

При этом она уточнила, что наличие такой привычки необязательно приводит к возникновению рака. По ее словам, ключевую роль в этом вопросе играют несколько факторов, в том числе, состояние иммунитета и своевременное лечение.

«Любая хроническая травма со временем, если она находится не под наблюдением, если она не заживает и если присоединяется какая-то патологическая микрофлора, уже может простимулировать процесс», — отметила Коганова.

Врач добавила, что наличие такой привычки может также привести к проблемам с зубами, например, из-за сколов.

Почетный президент стоматологической ассоциации, директор НИИАМС Владимир Садовский до этого говорил, что зубам регулярно требуется профессиональная чистка — на нее рекомендуется ходить не реже, чем раз в полгода. Если пренебрегать этой процедурой, то можно столкнуться с заболеваниями полости рта, предупредил он.

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