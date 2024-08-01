Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье адвокат набросилась на следователя и стала фигурантом уголовного дела

В Бурятии адвокат схватила за горло следователя во время допроса

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Улан-Удэ конфликт между работником следственных органов и адвокатом закончился для последней возбуждением уголовного дела по статье «Угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении следователя, с применением насилия» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

Как рассказали в ведомстве, 10 июля 2024 года адвокат принимала участие в следственных действиях в качестве защитника по делу о незаконном обороте наркотиков. В какой-то момент женщина высказала предположения о незаконности сбора доказательств работницей силового органа, а затем схватила оппонентку за шею и сдавила ей гортань.

До этого в Краснодаре женщина, которая напала на полицейского с вилкой, признала свою вину и раскаялась. Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о применении насилия в отношении полицейского.

Ранее стало известно, что уральца, бегавшего голым по городу и напавшего на полицейского, отправят на лечение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами