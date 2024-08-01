В Забайкалье адвокат набросилась на следователя и стала фигурантом уголовного дела

В Улан-Удэ конфликт между работником следственных органов и адвокатом закончился для последней возбуждением уголовного дела по статье «Угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении следователя, с применением насилия» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

Как рассказали в ведомстве, 10 июля 2024 года адвокат принимала участие в следственных действиях в качестве защитника по делу о незаконном обороте наркотиков. В какой-то момент женщина высказала предположения о незаконности сбора доказательств работницей силового органа, а затем схватила оппонентку за шею и сдавила ей гортань.

До этого в Краснодаре женщина, которая напала на полицейского с вилкой, признала свою вину и раскаялась. Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о применении насилия в отношении полицейского.

Ранее стало известно, что уральца, бегавшего голым по городу и напавшего на полицейского, отправят на лечение.