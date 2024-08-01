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Назван потерпевший по делу «Военторга»

Россию признали потерпевшей по делу главы «Военторга» Павлова

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Мещанский суд Москвы признал Россию потерпевшей по уголовному делу гендиректора «Военторга» Владимира Павлова о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«31 июля по делу признана потерпевшей Российская Федерация», — сказала судья Елена Каракешишева.

Суд рассматривает просьбу следствия об аресте Павлова.

По данным правоохранителей, глава АО «Военторг» вместе с другими сотрудниками акционерного общества в период с 2019 по 2022 год продали Минобороны по госконтрактам «Армейских несессеров» (гигиенические наборы для военных) на сумму 625 млн рублей, завысив стоимость товаров более чем на 400 млн. рублей.

До этого следователи МВД России направили в столичный Мещанский суд ходатайство об аресте фигурантов дела о хищениях в акционерном обществе «Военторг» при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны страны.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.

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