Названо число заключенных, фигурирующих в обмене между РФ и странами Запада

В обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека. Об этом сообщает CBS.

Около 12 человек будут отправлены из РФ в Германию. В Россию же вернутся как минимум восемь человек.

По данным источника, осужденный в Германии россиянин Вадим Красиков и осужденная за фейки о ВС РФ Алсу Курмашева также фигурируют в этом обмене.

До этого издание Bloomberg сообщило, что Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан покинут РФ в рамках обмена заключенными. При этом адвокат Гершковича Мария Корчагина не стала комментировать возможный обмен журналиста.

В свою очередь, телеканал N1 сообщал, что под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Ранее в Кремле не прокомментировали тему обмена Гершковича.