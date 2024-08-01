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Синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета»

Синоптик Тишковец: классическое «бабье лето» в Москве ожидается в сентябре

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Август в Москве прогнозируется засушливым. Из-за дефицита осадков переход от лета к осени в регионе будет довольно плавным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

Он отметил, что классическое бабье лето по прогнозу придет в Москву в сентябре. По словам ведущего специалиста центра погоды, дефицит влаги в последний месяц лета в столице может составить 20-30% при норме 78 мм.

Тишковец предсказал возвращение температурного фона в свое климатическое русло уже к концу недели, когда днем столбик термометра будет подниматься до 19–24℃. Он счел август вполне комфортным, так как вероятность волн аномальной жары будет минимальной.

В конце июля Тишковец предсказал снижение температуры в Москве и Подмосковье ниже 20℃ впервые за это лето из-за прихода антициклона «Кирсти».

До этого метеоролог Шувалов пообещал москвичам комфортную погоду в начале августа.

Ранее в Москве завершился период жары.

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