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На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест

Суд арестовал имущество Блиновской и ее родственников на сумму свыше 650 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской и ее близких родственников стоимостью свыше 650,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Прокуратура города Москвы заявила иск о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате налогового преступления», — отмечается в сообщении.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. Позднее «королеве марафонов» также предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В результате ее отправили в СИЗО.

Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство. 17 июля стало известно, что Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. До этого он служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой.

Подробнее о том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогерши освободиться от уголовного дела.

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