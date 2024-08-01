Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» признали виновной в убийстве

Электростальский городской суд Московской области признал виновной бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову в убийстве ее экс-сожителя Алексея Самусева. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Инцидент произошел в сентябре 2022 года в Электростали. В тот день Самусев распивал алкоголь вместе с другом дома у Гончаровой. К тому моменту они расстались, но жили по соседству. Дома также находились их дети 10 и 3 лет.

Гончарова рассказала, что выпивала вместе с Самусевым и его другом, но попросила их уйти. Друг начал одеваться, но бывший сожитель набросился на нее и начал избивать. В ответ женщина ударила его ножницами несколько раз. Вскоре мужчина умер в больнице.

Журналистка не признала вину и объяснила свои действия самообороной.

После задержания она заявила следователям, что сожитель регулярно избивал ее, и у нее «были переломаны все ребра». Сам Самусев был трижды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и другие преступления.

До этого суд в Москве вынес приговор украинской телеведущей Мосейчук.

Ранее россиянин избил женщину, по вине сына которой он якобы попал за решетку.