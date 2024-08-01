Опубликованы кадры спасения 13-летнего мальчика из-под завалов в Нижнем Тагиле

Опубликованы кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Их опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

На кадрах видно, как спасатели погружают на носилки подростка, после чего уносят его в безопасное место. Затем они выносят из полуразрушенного дома жительницу одной из квартир. Всего на месте происшествия работают свыше 450 спасателей.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены. В МЧС РФ рассказали, что в результате происшествия пострадали девять человек. В их числе пятеро детей.

Позже появилась информация, что число пострадавших при обрушении дома достигло 12 человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит организацию, обслуживающую рухнувший в Нижнем Тагиле дом.