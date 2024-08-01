Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы кадры спасения 13-летнего мальчика из-под завалов в Нижнем Тагиле

МЧС: спасатели вытащили 13-летнего мальчика и женщину из-под завалов

Опубликованы кадры спасения 13-летнего мальчика и женщины из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Их опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

На кадрах видно, как спасатели погружают на носилки подростка, после чего уносят его в безопасное место. Затем они выносят из полуразрушенного дома жительницу одной из квартир. Всего на месте происшествия работают свыше 450 спасателей.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены. В МЧС РФ рассказали, что в результате происшествия пострадали девять человек. В их числе пятеро детей.

Позже появилась информация, что число пострадавших при обрушении дома достигло 12 человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит организацию, обслуживающую рухнувший в Нижнем Тагиле дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами