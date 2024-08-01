МВД проверит версию об умышленном взрыве дома в Нижнем Тагиле

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что правоохранительные органы проведут проверку появившейся в интернете информации о людях в униформе газовой службы, которые могли повредить газопровод у обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле. Его слова приводит URA.RU.

«Полиция проверит информацию из сети о людях в форме газовой службы и о том, что они якобы ударили по трубе у двух рухнувших подъездов дома в Нижнем Тагиле», — сказал Горелых.

Он отметил, что представители силовых структур продолжают работать на месте ЧП.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушился многоэтажный жилой дом на улице Сибирской. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В МЧС сообщили, что из обрушившегося и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В городе развернули пункт временного размещения на территории гостиницы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее полпред президента отреагировал на обрушение дома в Нижнем Тагиле.