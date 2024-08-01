Адвокат Уилана не верит в обмен своего подзащитного

Адвокат осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана Ольга Карлова заявилаРИА Новости, что у нее нет информации о его обмене.

«Я жду информации (об обмене. — «Газета.Ru») от его брата, когда он мне скажет, что Пол дома или на территории своей родины, тогда я поверю», — сказала она.

До этого «Интерфакс», ссылаясь на Карлову, писала, что она не знает текущего местоположения своего подзащитного.

1 августа агентство Bloomberg сообщило, что Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными с США.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников писало о готовящемся масштабном обмене заключенными между Россией и странами Запада. По данным телеканала N1, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Телеканал Fox News информировал, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными.

Ранее Кремль отказался комментировать тему обмена Гершковича и других заключенных.