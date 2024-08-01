Адвокат Гершковича не стала комментировать возможный обмен журналиста

Адвокат журналиста WSJ Эвана Гершковича Мария Корчагина заявила, что не может давать комментарии по возможному обмену ее клиента. Об этом пишет РИА Новости.

«К сожалению, я не могу дать никаких комментариев», — сказала она.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников писало, что готовится масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада.

В тот же день словенский телеканал N1 сообщил, что масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться в ближайшие часы. По данным канала, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан покинут РФ в рамках обмена заключенными.

Ранее России выдали осужденных за шпионаж супругов Дульцевых.