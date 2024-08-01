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Еще одного человека достали из-под завалов в Нижнем Тагиле

МЧС сообщило о спасении еще одного человека из-под завалов в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС России достали еще одного человека из-под завалов дома, который обрушился в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

«Всего пострадали 10 человек, из них пять детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. На текущий момент продолжаются работы по разбору завалов.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушился многоэтажный жилой дом. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что эпицентр взрыва находился в одной из квартир на третьем этаже.

По данным РИА Новости, под завалами остаются шесть человек.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее появилось видео второго обрушения стены дома в Нижнем Тагиле.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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