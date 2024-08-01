В США заявили, что Гершкович и Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан покидают Россию в рамках обмена заключенными с США. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, освобожденные американцы направляются за пределы РФ.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на правозащитников писало, что готовится масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада.

В тот же день словенский телеканал N1 сообщил, что масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией может состояться в ближайшие часы. По данным канала, под обмен попадут россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены Любляной за шпионаж.

Кроме того, телеканал Fox News информировал, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии по делу о шпионаже, вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными.

Ранее Кремль отказался комментировать тему обмена Гершковича и других заключенных.