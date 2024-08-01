Данные о первом погибшем в Нижнем Тагиле назвали преждевременными

Данные о первом погибшем при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле пока преждевременны, заявил замруководителя регионального Следственного комитета Алексей Невгад. Об этом сообщает ТАСС.

«Известно, что пострадавших, предварительно, восемь. При этом пока без смертельных случаев», — отметил он в комментарии агентству.

По его словам, сообщения о погибшем пока не подтвердили работники следственного управления СК по Свердловской области, которые находятся на месте происшествия.

О первом погибшем сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. По словам спикера, спасатели нашли тело человека под обломками здания.

Обрушение произошло утром 1 августа в Нижнем Тагиле. Из-за взрыва бытового газа многоэтажный жилой дом на улице Сибирской оказался частично разрушен, пострадали два подъезда здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из обрушившегося и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, их разместили на территории гостиницы, которую превратили в пункт временного размещения на период спасательных работ.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее появилось видео второго обрушения стены дома в Нижнем Тагиле.